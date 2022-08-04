«Открытие Авто»: расходы россиян на покупку автомобилей вновь начали расти

В июне больше всего денег россияне потратили на покупку китайских машин

«Открытие Авто» (блок автобизнеса в банке «Открытие»)* и аналитическое агентство «АВТОСТАТ» провели совместное исследование рынка новых легковых автомобилей в России и определили его финансовую емкость** по итогам июня 2022 года. Согласно результатам исследования, в первый летний месяц жители РФ потратили на покупку машин 71,1 млрд рублей. Это на 38% больше, чем месяцем ранее (в мае – 51,5 млрд рублей), но в 4 раза меньше, чем в июне 2021 года (290 млрд рублей). При этом в июне нынешнего года было продано 29,4 тыс. новых легковых автомобилей – на 36% больше результата мая (21,6 тыс.). Таким образом, впервые с марта расходы на покупку машин выросли.

Как и прежде, больше всего денег россияне потратили на покупку кроссоверов и внедорожников, доля которых в финансовой емкости рынка по итогам июня выросла до 72% (в мае – 64%). А вот по странам происхождения марок лидерство впервые завоевали «китайцы», которым в деньгах удалось опередить «корейцев». Также стоит отметить продолжающееся снижение в структуре затрат доли премиальных автомобилей, которая в июне составила уже 10% (по сравнению с 17% в мае).

Больше всех денег собрали «китайцы»

В июне больше всего средств россияне потратили на покупку автомобилей китайских брендов. В первый летний месяц новые легковые автомобили китайских производителей разошлись тиражом в 9,4 тыс. штук, а потрачено на них было 28 млрд рублей. Таким образом, «китайцы» стали лидерами не только по реализации, но и в финансовой емкости авторынка.

В свою очередь, корейские бренды, которые первенствовали по итогам мая, на этот раз довольствуются вторым местом с результатом 16,8 млрд рублей. Их продажи в июне составили 6,5 тыс. единиц. У располагающихся на третьей строчке европейских брендов объем потраченных средств составил 11,4 млрд рублей. За месяц в общей сложности было реализовано 4,1 тыс. таких автомобилей.

Только «китайцам» удалось увеличить долю в финансовой емкости рынка. Причем она выросла втрое – с 13% в мае до 39% в июне. У «корейцев» она, напротив, снизилась – с 32% до 24%, а у «европейцев» – с 27% до 16%.

«Столь резкий рост доли китайских марок в структуре затрат объясняется тем, что в июне на них было потрачено денег в 4,2 раза больше, чем в мае. Иными словами, в деньгах они выросли значительно сильнее, чем в целом по рынку (+38%). Затраты покупателей на «корейцев» увеличились только на 1%, а на «европейцев» и вовсе упали (-17%). Соответственно, доля и тех, и других снизилась», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

«Продажи автомобилей китайских марок растут, поскольку компании из Поднебесной не поддерживают антироссийские санкции и продолжают поставки на наш рынок. Корейские бренды тоже не присоединились к санкциям, но из-за проблем с логистикой и нехватки комплектующих стали продавать меньше машин. А вот «европейцы», которые дружно поддержали санкционную политику, теряют в продажах и деньгах быстрее всех», - отметили в пресс-службе «Открытие Авто».