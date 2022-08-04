Спасет ли параллельный импорт российский рынок ГСМ?

На фоне санкций пострадало не только производство автомобилей и запчастей для них. Достаточно непростая ситуация и на рынке ГСМ. По мнению некоторых экспертов, на долю импорта смазочных материалов в досанкционный период приходилось примерно 5% российского рынка ГСМ, еще 35% - давали локализованные в России иностранные бренды, а ряд наших отечественных брендов в своем производстве использовали импортные пакеты присадок, доступ к которым теперь ограничен. Что будет происходить дальше, когда некоторые гиганты-производители данного сегмента продуктов заявили об уходе из России и прекратили поставки в нашу страну? На что могут рассчитывать наши автомобильные предприятия, сервисные центры и механики независимых СТО? Спасет ли ситуацию параллельный импорт?

В рамках форума «Параллельный импорт: автомобили, запчасти, компоненты», который пройдет 16 августа в Москве, отдельный блок программы отведен обзору и динамике рынка смазочных материалов: рассмотрим объемы, цены, доступность. Организатор встречи - аналитическое агентство «АВТОСТАТ» - запланировал рассмотреть возможности параллельного импорта и с этой точки зрения.

Генеральный директор Группы компаний «КУППЕР» Лейла Алиева расскажет о перспективах локального производства масел в России в условиях прекращения поставок присадок, затронет темы допусков и сервисного обслуживания в новых реалиях. Вместе посмотрим, возможно ли на рынке ГСМ быстрое импортозамещение, которое не отразится на качестве конечного продукта.

Форум пройдет традиционно в двух форматах – офлайн и онлайн. Присоединяйтесь!

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