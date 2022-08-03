Изменения, которые коснутся автовладельцев в августе 2022 года

Август принес в автомобильный мир не только ожидания, связанные с активизацией параллельного импорта в отношении легковых иномарок, но и целый ряд изменений. О наиболее важных из них мы готовы сегодня напомнить.

Во-первых, 1 августа 2022 года истек срок послаблений для российских автопроизводителей, которые разрешали заводам отправлять на продажу автомобили, не оснащенные системами «ЭРА-ГЛОНАСС». Те машины, которые вышли с конвейера без «тревожных кнопок», теперь необходимо отозвать у покупателей и дооснастить - в срок до 1 февраля 2023 года. Напомним, требование об оснащении всех новых автомобилей, ввозимых в Россию или продаваемых в стране, модулями «ЭРА-ГЛОНАСС» в нашей стране действует с 2017 года. Данные блоки в автоматическом режиме сообщают о произошедшем с машиной ДТП и передают точные координаты с места происшествия.

Во-вторых, в августе ожидается расширение тарифного коридора базовых ставок ОСАГО. Проект был опубликован еще в июне, и с основными его положениями автовладельцы уже знакомы. Расширение тарифного коридора для общественного транспорта (автобусы, совершающие регулярные перевозки пассажиров, троллейбусы и трамваи) - обещано на 17,8%; для других категорий транспортных средств - на 26%. Таким образом, для легковых машин физических лиц базовая ставка «автогражданки» будет варьироваться в диапазоне 1646 - 7535 рублей. Тарифы станут более индивидуальными и более гибкими: стоимость полисов водителей из группы риска, которые часто попадают в ДТП, должна вырасти и станет в большей степени соответствовать выросшим ценам на запчасти для ремонта. В Российском союзе автостраховщиков называют данный курс Центробанка «либерализацией тарифов», отметим, что проект был опубликован в конце июня, но пока еще не вступил в законную силу.

В-третьих, готовится новый законопроект, который должен упорядочить работу такси и агрегаторов и до сегодняшнего дня, 3 августа, Госдума принимала поправки и замечания к документу, который уже принят в первом чтении. В течение августа законопроект будет дорабатываться и в сентябре депутаты рассмотрят отредактированную версию. Среди важных положений в этом документе - то, что будет создана государственная информационная служба и три реестра (реестр перевозчиков, реестр автомобилей, реестр служб заказа такси). К созданной базе данных будет открыт доступ сотрудникам ФСБ. К автомобилям, работающим в такси, предполагается ввести единые требования (по экологическому классу, возможности установки датчиков усталости). К водителям - единые требования свои: стаж не менее 3 лет, запрет на работу для тех, кого лишали прав, запрет на работу с тремя неоплаченными штрафами. Предусматриваются также ограничения на работу в такси за пределами своего региона и ряд других. Второе чтение документа планируется уже в сентябре.