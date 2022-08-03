«Госуслуги» начнут сообщать об отзывах автомобилей в России

Российских водителей начнут извещать об отзывных кампаниях автопроизводителей через «Госуслуги», заявил глава Росстандарта Антон Шалаев на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«В прошлом году перевели в цифровой формат еще один вид деятельности, который мы ведем, – это согласование отзывных программ в области автомобильных колесных транспортных средств. В ближайшее время, уже в этом году, планируем запустить этот сервис через «Госуслуги», когда владелец автотранспортного средства в случае, если его автомобиль попадает под отзывную кампанию, получает соответствующее уведомление об этом на Госуслугах. То есть это тоже облегчает взаимодействие с потребителями», – рассказал Антон Шалаев, которого цитирует портал Autonews.ru.

Напомним, что с 1 июля 2021 года автопроизводители начали загрузку «исторических» данных (за период с 2017 года по состоянию на начало 2022-го) по отзывным программам в цифровую систему Росстандарта. Согласно имеющейся статистике, сформированной в системе автопроизводителями, за указанный период под различные отзывные программы попало 6 млн 838 тыс. транспортных средств (около 16% всего парка в России).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Росстандарт