Российский авторынок растет третью неделю подряд

За последнюю неделю июля (с 25 по 31 число) россияне приобрели 9239 новых легковых автомобилей, что на 13% больше, чем неделей ранее. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».

Также эксперты отмечают, что российский авторынок растет на протяжении трех недель подряд. Напомним, что за первую неделю июля было куплено 7342 легковых автомобиля, за вторую – 7404, за третью – 8199, а за четвертую – 9239.

Россияне по-прежнему наибольшие предпочтения отдают отечественной марке LADA, доля которой по итогам последней недели июля достигла 32,6%. При этом в начале месяца она составляла 26,4%. Всего же с 25 по 31 июля жители РФ купили 3011 новых легковых автомобилей LADA.

Далее в марочном рейтинге следуют корейские Kia (931 шт.) и Hyundai (776 шт.), которым суммарно принадлежит 18,5% рынка. По этому показателю «корейцы» уже заметно уступают «китайцам», которые планомерно наращивают свою долю на российском рынке.