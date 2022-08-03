Российский авторынок растет третью неделю подряд

За последнюю неделю июля (с 25 по 31 число) россияне приобрели 9239 новых легковых автомобилей, что на 13% больше, чем неделей ранее. Такие данные приводят эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа соответствующей информации АО «Электронный паспорт».
Также эксперты отмечают, что российский авторынок растет на протяжении трех недель подряд. Напомним, что за первую неделю июля было куплено 7342 легковых автомобиля, за вторую – 7404, за третью – 8199, а за четвертую – 9239.
Россияне по-прежнему наибольшие предпочтения отдают отечественной марке LADA, доля которой по итогам последней недели июля достигла 32,6%. При этом в начале месяца она составляла 26,4%. Всего же с 25 по 31 июля жители РФ купили 3011 новых легковых автомобилей LADA.
Далее в марочном рейтинге следуют корейские Kia (931 шт.) и Hyundai (776 шт.), которым суммарно принадлежит 18,5% рынка. По этому показателю «корейцы» уже заметно уступают «китайцам», которые планомерно наращивают свою долю на российском рынке.
Так, доля китайских брендов за четвертую неделю июля уже достигла 25,4%, установив очередной рекорд. В ТОП-10 марок за этот период попали четыре производителя из КНР – Geely (742 шт.), Chery (639 шт.), Haval (530 шт.), занявшие места с четвертого по шестое, и EXEED (293 шт.), оказавшийся на восьмой строчке. Оставшиеся три позиции достались Renault (445 шт.), Toyota (229 шт.) и УАЗу (208 шт.).
В модельном рейтинге последней недели июля первенствует LADA Granta, которая разошлась тиражом в 2070 единиц. За не следует LADA Vesta с результатом в 569 купленных экземпляров. А вот на третье место поднялся кроссовер Geely Coolray (430 шт.), за которым расположился еще один «китаец» – Haval Jolion (306 шт.). Замыкает ТОП-5 среди моделей Kia Rio (291 шт.).
Более подробная информация о еженедельном состоянии российского авторынка содержится в «Экспресс-мониторинге учета ТС в 2022 году», который можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».
Фото: АВТОСТАТ, АВИЛОН