На заводе «ЛАДА Ижевск» планируется выпускать новый автомобиль

АВТОВАЗ планирует реализовать на площадке «ЛАДА Ижевск» проект по выпуску нового автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба российского автопроизводителя, однако подробностей не раскрывает.

Кроме того, на предприятии в Ижевске предполагается, в частности, развитие штамповочного и пластикового производств для локализации импортируемых компонентов, а также создание «Индустриального парка ЛАДА Ижевск» с привлечением резидентов-производителей неавтомобильной продукции для создания новых рабочих мест. На АВТОВАЗе подчеркивают, что компания не планирует проводить массовых сокращений персонала.

Напомним, завод «ЛАДА Ижевск» входит в Группу «АВТОВАЗ» с 2011 года, когда на нем началась крупнейшая модернизация производственного комплекса. Мощности ижевского предприятия рассчитаны на выпуск 220 тыс. автомобилей в год. С сентября 2015-го завод «ЛАДА Ижевск» производит седан LADA Vesta, универсал LADA Vesta SW и их кросс-версии LADA Vesta Cross и LADA Vesta SW Cross.

В феврале 2022-го на предприятии стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В начале марта конвейер «ЛАДА Ижевск» был приостановлен из-за дефицита комплектующих, вызванного разрывов логистических цепочек. Как сообщал ранее президент АВТОВАЗа Максим Соколов, производство флагманской LADA Vesta планируется возобновить предположительно в начале 2023 года. При этом компания рассматривает различные сценарии загрузки производственных мощностей в Тольятти и Ижевске, в том числе перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку в Тольятти. Окончательные решения по этому поводу должны быть приняты после их утверждения Советом директоров АВТОВАЗа в августе – сентябре 2022 года.

Какие модели могут появиться на российском рынке – читайте в «Календаре новинок».

Фото: АВТОВАЗ