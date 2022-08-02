«РОЛЬФ» разрешил покупателям обмен или возврат автомобилей с пробегом

Автодилер «РОЛЬФ» запустил программу на автомобили с пробегом «Семь дней на обмен или возврат», в рамках которой все клиенты компании смогут вернуть автомобиль с пробегом в течение недели с момента покупки с полным возмещением средств либо обменять его на другой.

Такая возможность доступна впервые на российском рынке, поскольку автомобиль является одним из товаров, обмен и возврат которого не предусмотрен законом о защите прав потребителей, если он находится в исправном состоянии, сообщает пресс-служба «РОЛЬФ». Как отмечается, фактически клиент может целую неделю тестировать автомобиль в повседневной жизни в привычном для себя режиме, что помогает ему убедиться в том, что выбранный автомобиль удовлетворяет по всем важнейшим параметрам.

Процедура возврата автомобиля будет проходить максимально быстро и комфортно для клиента. Чтобы вернуть автомобиль, необходимо обратиться в дилерский центр компании. Профильный специалист осмотрит автомобиль, произведет проверку номерных знаков, основных узлов и агрегатов, а также ПТС. Главные условия возврата – чтобы автомобиль соответствовал состоянию при продаже, а пробег на одометре увеличился не более чем на 300 км. Услуга доступна во всех дилерских центрах компании с 1 августа 2022 года. Первоначально программа «Семь дней на обмен или возврат» будет распространяться только на автомобили, приобретенные без заемных средств.

Быстро узнать актуальную стоимость автомобиля на рынке – с помощью калькулятора «Оценить авто».

Фото: «РОЛЬФ»