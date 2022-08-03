До форума по параллельному импорту автомобилей и автокомпонентов – всего 2 недели!

16 августа агентство «АВТОСТАТ» собирает в Москве всех заинтересованных лиц на форум «Параллельный импорт. Автомобили, запчасти, компоненты». Организаторы постарались охватить самые злободневные вопросы, связанные с ввозом автомобилей в современных реалиях России.

Приглашены профессионалы и успешные практики, которые знают, откуда, как и что лучше привозить, с какими марками легче работать, как строить дальнейшие гарантийные отношения с покупателем и со страховыми компаниями, где и у кого брать запчасти для сервиса, как и чем заменить продукты ушедших с рынка мировых производителей ГСМ.

Агентство «АВТОСТАТ» прилагает все усилия, чтобы на форуме вы смогли встретиться с этими знатоками, получили максимум полезной информации, задали свои вопросы и пообщались с коллегами из других регионов. Помните, что вместе мы можем выработать предложения по возможному изменению законодательных актов – чтобы уже принятые в стране законы действительно работали на благо рынка и потребителя.

Форум пройдет традиционно в двух форматах – офлайн и онлайн. Присоединяйтесь, участвуйте, заводите полезные связи и получайте свои кейсы. До встречи осталось всего 2 недели.

Зарегистрироваться для участия и ознакомиться с программой форума можно здесь.