Продажи электромобилей Evolute начнутся в девяти городах России

Стало известно, в каких городах можно будет купить электромобили новой марки Evolute уже в этом году. На старте продаж дилерская сеть охватит 9 регионов в западной части России.

Как пишет портал «Китайские автомобили», это Москва, Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Краснодар, Сочи, Казань, а также Воронеж, Ростов-на-Дону и Липецк, в котором и будут производить автомобили Evolute на мощностях завода «Моторинвест». По информации «Китайских автомобилей», не исключено, что десятым регионом, где появится автосалон Evolute, станет Крым.

Напомним, производство и продажи электромобилей Evolute в России должны стартовать в сентябре. По неофициальным данным, первым поступит на рынок кроссовер i-JOY, в октябре появится еще одна модель, в ноябре – третья. Всего в модельном ряду Evolute будет три кроссовера различных классов, минивэн и седан, созданные на основе моделей Dongfeng, от которых их отличает лишь шильдик на радиаторной решетке.

Так, компактный кроссовер Evolute i-JOY – ребрендинговый DFSK Glory E3 2019 года, более известный под именем Seres 3. Это самый мощный электромобиль среди представленных моделей Evolute. Передний электродвигатель развивает 163 л.с. и 300 Нм крутящего момента. Разгон до «сотни» занимает 8,9 секунд. Батарея емкостью в 53 кВт-ч позволяет проехать порядка 405 км на одной зарядке.

Электрический седан C-класса Evolute i-PRO, по сути, представляет собой перелицованную копию Dongfeng Aeolus E70 2020 года. Согласно ранее представленной Evolute информации, в качестве силовой установки выступает один электромотор мощностью в 150 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Разгон до 100 км/ч – за 9,9 секунд. Максимальная скорость ограничена на отметке в 150 км/ч. Батарея имеет емкость в 53 кВт-ч и позволяет проехать порядка 420 км на одной зарядке.

Evolute i-VAN – «клон» электрического минивэна Dongfeng LingZhi EV, дебютировавшего в 2020 году. Только за основу взята рестайлинговая версия, о чем говорит оригинальная решетка радиатора. Оснащен одним 123-сильным электромотором на задней оси (300 Нм). Батарея та же, на 53 кВт-ч, но запас хода закономерно меньше, правда, всего на 10 км по китайской методике NEDC.

Добавим, что в модельном ряду Evolute ожидаются также кроссоверы Evolute i-JET и Free, последний получит дизайн премиальной новинки Voyah Free.

Напомним, в марте 2022 года Минпромторг РФ, правительство Липецкой области и компания «Моторинвест» подписали специнвестконтракт по внедрению технологии производства экологически чистых городских транспортных средств на базе тяговых двигателей. Планируемые инвестиции компании «Моторинвест» превышают 13 млрд рублей за 11 лет. Ожидается, что к моменту окончания срока действия СПИКа уровень локализации продукции достигнет 5000 баллов. За время реализации проекта будет произведено более 242 тыс. автомобилей. Благодаря реализации СПИК в Липецкой области будет создано почти 2 тыс. новых рабочих мест.

Какие еще электрокары могут появиться на российском рынке – читайте здесь.

Фото: «Китайские автомобили»