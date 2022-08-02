«КЛЮЧАВТО» подвел итоги работы за 1 полугодие 2022 года

Автохолдинг «КЛЮЧАВТО» по итогам первого полугодия 2022 года реализовал 26884 автомобилей, 55% из которых составили машины с пробегом.

Новых автомобилей в отчетный период было продано более 12 тыс. единиц, сообщает пресс-служба дилера. Топ наиболее популярных марок с прошлого года остался прежним: Hyundai (16,4%), Toyota (15,4%) и Kia (14,9%) от общего количества продаж. Не изменилась и тройка самых продаваемых моделей среди новых автомобилей: Hyundai Solaris (6,6%), Kia Rio (6,1%) и Toyota Camry (5,9%).

Продажи автомобилей с пробегом за 6 месяцев 2022 года обогнали продажи новых автомобилей на 23% и в количественном выражении составили более 14,8 тыс. штук, что на 4,5% ниже показателей прошлого года. В лидерах продаж за период те же бренды – Hyundai (12,1% от общего числа проданных автомобилей), Kia (11,9%) и Toyota (9,5%).

Наибольшее количество новых автомобилей в первом полугодии было реализовано в родном для «КЛЮЧАВТО» регионе – ЮФО, на который пришлось порядка 57,6 % от продаж. В продажах автомобилей с пробегом «КЛЮЧАВТО» лидерство также принадлежит Южному федеральному округу, чья доля составила 47,6% в общем объеме реализации.