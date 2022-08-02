Стали известны подробности о новом OMODA C5 для России

Компания «Чери Автомобили Рус» раскрыла характеристики силового агрегата, которым будет оснащаться новый кроссовер OMODA C5. На российском рынке новинка появится до конца осени и на первом этапе будет представлена в трех комплектациях, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Новый OMODA C5 будет предложен с бензиновым турбированным двигателем 1.5T мощностью 147 л.с. с крутящим моментом 210 Нм, который работает в паре с вариатором CVT25. Такой силовой агрегат обеспечивает разгон автомобиля до 100 км/ч за 9,9 сек, максимальная скорость составляет 195 км/ч. Расход топлива на каждые 100 км пути составляет в загородном режиме 5,8 л, в смешанном режиме – 7,1 л и в городском – 9,5 л.Водителю доступны режимы Eco/Normal/Sport в зависимости от цели и индивидуальных предпочтений. Производитель допускает использование бензина с 92-ом октановым числом.

Габариты кроссовера OMODA C5, построенного на модульной платформе T1X, составляют 4400 мм в длину, 1830 мм в ширину и 1588 мм в высоту. Колесная база равна 2630 мм, объем багажного отделения составляет 378 л. Передняя подвеска типа McPherson и задняя – полузависимая, пружинная, с гидравлическими телескопическими амортизаторами и стабилизатором поперечной устойчивости. Клиренс автомобиля равен 190 мм. Напомним, кроссовер OMODA C5 был представлен прошлой осенью на автосалоне в Гуанчжоу, а серийное производство новинки началось в феврале 2022-го. По габаритам он находится между Geely Coolray и Haval Jolion. При этом выглядит OMODA C5 футуристичнее обоих потенциальных конкурентов – во многом благодаря двухъярусной оптике с узкой линией дневных ходовых огней, а также решетке радиатора, ставшей частью бампера. Профиль кроссовера чем-то напоминает упомянутый Coolray, однако OMODA C5 кажется массивнее. Задняя часть автомобиля отличается фонарями, объединенными в единую линию, а также хромированной окантовкой выхлопной системы.