АВТОВАЗ возвращается к производству более мощных двигателей

АВТОВАЗ в ближайшее время может частично вернуться к выпуску автомобилей с 16-клапанным двигателем ВАЗ-21129. Напомним, этот 106-сильный мотор устанавливается на модели LADA Largus и Vesta. По данным паблика Avtograd news, в конце июля на заводе в Тольятти собрано около 600 данных двигателей, и часть их пойдет на последнюю партию из 240 автомобилей Vesta NG. В настоящее время в Тольятти выпускаются только 8-клапанные двигатели ВАЗ-11182, которым оснащаются автомобили семейства LADA Granta.

Как пишет издание «За рулем», двигатель ВАЗ-11182 практически полностью локализован, поэтому именно его производство удалось так быстро запустить после весеннего простоя завода. А вот в 16-клапанном ВАЗ-21129 использовались ШПГ Federal Mogul, рампа и форсунки Siemens Deka, датчики Bosch. Возможно, именно в связи с этим речь пока идет только о выпуске ограниченной партии из 600 моторов.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третьей моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предприятия «ЛАДА Ижевск» предположительно в начале 2023 года. Кроме того, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 – 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Во сколько обходится содержание тех или иных моделей – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: АВТОВАЗ