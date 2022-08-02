АВТОВАЗ повысил цены на модели LADA Largus и Granta Drive Active

АВТОВАЗ с 1 августа 2022 года изменил розничные цены на две модели LADA – Largus и Granta Drive Active.

Как сообщает портал «ЛАДА.Онлайн», стоимость «драйверского» седана LADA Granta Drive Active увеличилась на 5 тыс. рублей и теперь начинается от 809,9 тыс. рублей. Универсал LADA Largus подорожал сразу на 65 тыс. рублей. В результате пассажирская версия модели сейчас стоит от 1 млн 300 тыс. 900 рублей, грузовой фургон – от 1 млн 301 тыс. 900 рублей, а версия Largus Cross – от 1 млн 452 тыс. 900 рублей. Также у LADA Largus подорожала доплата за цвет металлик: с 8 тысяч до 15 тыс. рублей.

Между тем, АВТОВАЗ направил своим дилерам официальное письмо, в котором напомнил им о необходимости соблюдать рекомендованные цены на автомобили LADA, а также на дополнительное оборудование и аксессуары в условиях дефицита и повышенного спроса на авторынке.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третьей моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предприятия «ЛАДА Ижевск» предположительно в начале 2023 года. Кроме того, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 – 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ