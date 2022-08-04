Компания Audi представила кроссовер Q6, который будет доступен только в Китае. Выход модели, сборку которой наладят на совместном предприятии SAIC Volkswagen, на другие рынки не ожидается.
Как пишет газета «Коммерсант», автомобиль построен на платформе MQB Evo от китайского варианта кроссовера Teramont. От этой же модели заимствованы двигатели – 2-литровый мотор мощностью 230 л.с. или 265 л.с. и 300-сильный 2,5-литровый V6 – в сочетании 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач и полным приводом.
Audi Q6 получил свой дизайн кузова и особое оформление интерьера с более богатой отделкой и оснащением. Салон автомобиля отличают 12,3-дюймовая цифровая панель приборов, мультимедиа с 10,1-дюймовым экраном и раздельные сиденья второго ряда с обогревом, вентиляцией и массажем.
Стоимость Audi Q6 оказалась примерно в 1,5 раза дороже Volkswagen Teramont – цены на новинку составляют от 500 тыс. до 650 тыс. юаней (4,3 – 5,6 млн рублей или 74 – 96 тыс. долларов по текущему курсу).
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Фото: Audi