Mercedes-Benz отзывает в России более 38 тысяч автомобилей

Компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 38252 автомобилей Mercedes-Benz GL, ML и R-Class, реализованных с 2004-го по 2014 год. Причина отзыва: на определенных автомобилях работоспособность вакуумного усилителя тормозов может быть нарушена из-за прогрессирующей коррозии в местах соединения корпуса, сообщает пресс-служба Росстандарта. Вследствие длительного срока эксплуатации автомобиля и в связи с воздействием большого количества воды эта коррозия может привести к негерметичности вакуумного усилителя тормозов, что может уменьшить силу торможения. На всех автомобилях будет проведена проверка вакуумного усилителя тормозов и при необходимости его замена. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

Напомним, в начале марта компания «Мерседес-Бенц Рус» приостановила экспорт легковых и малотоннажных автомобилей Mercedes-Benz в Россию, а также локальное производство до дальнейшего уведомления.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», несмотря на остановку поставок запасных частей многими автопроизводителями, Росстандарт продолжит объявлять в России отзывные кампании в отношении автомобилей с заводскими дефектами. Как отмечают в ведомстве, компании, не выполняющие эти требования, ждут санкции в виде штрафов и вплоть до приостановки деятельности. Между тем, об отказах в ремонте в рамках отзывов, что потенциально может привести к ДТП, говорят владельцы гарантийных автомобилей. В таких случаях следует обращаться с претензиями и судебными исками, советует вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин. По его мнению, невозможность выполнения отзывных кампаний неизбежно ухудшит безопасность движения, и недавно налаженная практика по организации отзывных кампаний в России разбивается о нынешнюю сложную ситуацию.

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Фото: Mercedes-Benz