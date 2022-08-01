Во второй половине июля цены на новые автомобили не менялись

Автопроизводители, которые продолжают работать на российском рынке, во второй половине* июля не повышали цены на свои автомобили. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ», ознакомившись с результатами мониторинга официальных сайтов дистрибьюторов, проведенного специалистами портала «Цена Авто».

Напомним, что в первой половине июля (с 1 по 15 число) цены на свои автомобили поднял китайский бренд JAC. Тогда три из пяти его моделей подорожали на 18 – 42%, или на 200 – 631 тыс. рублей.

Таким образом, за весь июль удорожание новых машин зафиксировано только у одной марки. При этом в июне ни одна из представленных на рынке компаний не повышала цены, а BMW даже понизил их. В мае это сделали 6 брендов (Haval – снизил у двух моделей), в апреле – 14, а в марте – 26.

В то же время целый ряд компаний не обновил информацию о ценах на своих сайтах. У одних она отсутствует, а у других представлена по состоянию на февраль или март. Среди них, к примеру, есть Audi, Honda, Jaguar, Jeep, Land Rover, Mercedes-Benz, MINI, Porsche, Skoda, Volvo.

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* С 16 по 31 июля 2022 года

Фото: АВТОСТАТ