Стала известна предварительная стоимость обновленной LADA Vesta

Дилеры LADA, которые начали получать автомобили обновленной LADA Vesta, раскрыли стоимость новинки. При этом на самом АВТОВАЗе эту информацию не комментируют.

Как пишет издание «Авторевю», седан с базовым мотором 1.6 (106 л.с.) и механической коробкой передач стоит 1 млн 630 тыс. рублей. Рекомендованная цена дореформенной «Весты» в исполнении Comfort с таким же силовым агрегатом – 1 млн 183 тыс. рублей, то есть доплата за рестайлинг – почти 450 тысяч. А обновленный универсал с мотором Renault и вариатором оценен в 1 млн 815 тыс. рублей.

Напомним, производство обновленной LADA Vesta стартовало на заводе «ЛАДА Ижевск» в феврале 2022-го, однако уже в начале марта его конвейер был остановлен из-за дефицита комплектующих, вызванного разрывом логистических цепочек. Тем не менее, за это время на предприятии успели выпустить около 800 автомобилей, которые до недавних пор стояли на заводском складе, а сейчас начали поступать дилерам. По неофициальным данным, первая (и пока единственная) партия рестайлинговых машин будет равномерно распределена по всей дилерской сети АВТОВАЗа (около 300 шоу-румов), а до конца года на заводе «ЛАДА Ижевск» из оставшихся в наличии комплектующих будет собрана и вторая партия из порядка 240 автомобилей.

Что касается полноценного серийного выпуска обновленной LADA Vesta, то, по словам президента АВТОВАЗа Максима Соколова, это может произойти предположительно в начале 2023 года. При этом компания рассматривает различные сценарии загрузки производственных мощностей в Тольятти и Ижевске, в том числе перенос производства LADA Vesta с предприятия «ЛАДА Ижевск» на основную площадку в Тольятти. Окончательные решения по этому поводу должны быть приняты после их утверждения Советом директоров АВТОВАЗа в августе – сентябре 2022 года.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ