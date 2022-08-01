АВТОВАЗ показал интерьер обновленной LADA Vesta

АВТОВАЗ опубликовал первое официальное изображение интерьера обновленной LADA Vesta в топ-версии Luxe.

Как пишет издание «Авторевю», салон автомобиля претерпел серьезные изменения: здесь новые передняя панель, руль и обшивка дверей. Приборы теперь расположены не в индивидуальных «колодцах», а под единым стеклом, изменен блок кнопок на центральной консоли, а новый пульт климатической системы с дисплеями внутри вращающихся рукояток – как у кроссоверов Renault Duster и Arkana. У передних стеклоподъемников теперь есть авторежим.

Напомним, в феврале 2022-го на заводе «ЛАДА Ижевск» стартовал выпуск обновленной LADA Vesta. В рестайлинговой модели использовано порядка 600 новых деталей и компонентов, инвестиции в проект составили около 7 млрд рублей. В настоящее время конвейер «ЛАДА Ижевск» приостановлен из-за дефицита комплектующих, вызванного разрывом логистических цепочек.



Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA, которое будет запущено в производство через три – четыре года. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

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Фото: АВТОВАЗ