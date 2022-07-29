Рынок автомобилей с пробегом в 2022 году может установить «антирекорд»

Рынок легковых автомобилей с пробегом в нынешнем году может достичь рекордно низких объемов за последние 12 лет. Такие данные озвучили эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе прошедшего эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года», партнером которого выступил Auto.ru.

При оптимистичном сценарии развития объем вторичного авторынка составит 4,8 млн единиц, что окажется на 19,9% ниже результата 2021 года. При этом более низкий показатель в последний раз был отмечен в 2010 году (4,1 млн шт.), а после этого он ежегодно находился на отметке выше 4,85 млн штук.

В случае реализации пессимистичного сценария развития рынка его объем в нынешнем году окажется равным 4,4 млн купленных легковых автомобилей с пробегом. Это будет на 26,5% меньше, чем в прошлом году.

Базовый сценарий прогноза, представленного агентством «АВТОСТАТ», предполагает объем продаж подержанных машин на уровне 4,6 млн единиц. По отношению к 2021 году это соответствует падению в 23,2%.