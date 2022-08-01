Раскрыт интерьер кроссовера EXEED AtlantiX, который ожидается в России

Премиальная марка EXEED показала изображения интерьера нового кроссовера AtlantiX, премьера которого намечена на ноябрь нынешнего года. Салон концептуального автомобиля, выполненный в футуристичном стиле, практически ничем не будет отличаться от серийной модели. В новом кроссовере китайский производитель использовал передовые технические и цифровые решения, которые предоставят максимальный комфорт водителю и пассажирам, пишет портал Motor.ru.
Прежде всего, обращает на себя внимание огромный безрамочный дисплей мультимедийной системы диагональю 24,6 дюйма, который сливается с цифровой приборной панелью. Экран оснащен функцией персональной адаптации под водителя, который сможет изменять зоны отображения информации во время движения. Еще два дисплея размещены на спинках передних кресел, причем изображения на них будут подстраиваться под высоту глаз задних пассажиров.
Другой отличительной особенностью интерьера стали кресла, выполненные в «космическом» стиле. По мнению дизайнеров, такая форма сидений обеспечит максимальный комфорт, а также дополнительный обзор всем пассажирам. Ожидается, что кроссовер получит двухлитровый турбомотор, укомплектованный автоматической трансмиссией и системой полного привода.
Ранее EXEED показал внешний вид кроссовера AtlantiX, у которого будут две модификации. Первая – с обычным бензиновым мотором объемом 2 л в связке с 8-диапазонным «автоматом». Вторая – гибридная с установкой ET-i, которая в Китае уже предлагается для кроссовера VX – на нем суммарная отдача ДВС и электромотора составляет 326 л.с. Кроссовер получит полный привод и адаптивную подвеску. Также заявлен продвинутый автопилот второго уровня (в самой компании его обозначают как L2.9).
Напомним, ранее премиальный бренд EXEED представил новую продуктовую стратегию. Марка будет следовать системе «4-3-2»: в модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания, три гибрида и два электромобиля. Так, на сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, которые продаются в том числе на российском рынке, и в скором времени к ним присоединится кроссовер AtlantiX. Что же касается гибридов, то один из них уже представлен – это EXEED LX ET-i. В состав силовой установки входят «турбочетверка» 1.5 TCI мощностью 156 л.с., а также тяговый электромотор и генератор, интегрированные в «робот» DHT. Еще один электромотор установлен на задней оси, а суммарная отдача агрегатов составляет 326 л.с. Двумя другими гибридами EXEED станут VX и упомянутый AtlantiX. Полноценных электрокаров будет два, и пока они известны под внутризаводскими обозначениями E03 и Е0Y. Ожидается, что E03 будет представлять собой седан или лифтбек, и станет первой моделью бренда с таким типом кузова. По предварительным данным, он будет разгоняться до 100 км/ч за три секунды, а запас хода составит 700 км. Подробностей о Е0Y пока нет за исключением того, что он, как и E03, дебютирует в 2023 году.
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Фото: EXEED