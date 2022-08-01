Раскрыт интерьер кроссовера EXEED AtlantiX, который ожидается в России

Премиальная марка EXEED показала изображения интерьера нового кроссовера AtlantiX, премьера которого намечена на ноябрь нынешнего года. Салон концептуального автомобиля, выполненный в футуристичном стиле, практически ничем не будет отличаться от серийной модели. В новом кроссовере китайский производитель использовал передовые технические и цифровые решения, которые предоставят максимальный комфорт водителю и пассажирам, пишет портал Motor.ru. Прежде всего, обращает на себя внимание огромный безрамочный дисплей мультимедийной системы диагональю 24,6 дюйма, который сливается с цифровой приборной панелью. Экран оснащен функцией персональной адаптации под водителя, который сможет изменять зоны отображения информации во время движения. Еще два дисплея размещены на спинках передних кресел, причем изображения на них будут подстраиваться под высоту глаз задних пассажиров.

Другой отличительной особенностью интерьера стали кресла, выполненные в «космическом» стиле. По мнению дизайнеров, такая форма сидений обеспечит максимальный комфорт, а также дополнительный обзор всем пассажирам. Ожидается, что кроссовер получит двухлитровый турбомотор, укомплектованный автоматической трансмиссией и системой полного привода. Ранее EXEED показал внешний вид кроссовера AtlantiX, у которого будут две модификации. Первая – с обычным бензиновым мотором объемом 2 л в связке с 8-диапазонным «автоматом». Вторая – гибридная с установкой ET-i, которая в Китае уже предлагается для кроссовера VX – на нем суммарная отдача ДВС и электромотора составляет 326 л.с. Кроссовер получит полный привод и адаптивную подвеску. Также заявлен продвинутый автопилот второго уровня (в самой компании его обозначают как L2.9).