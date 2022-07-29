Бренд Hongqi определился с модельным рядом в России

Китайский премиальный бренд Hongqi, который входит в состав государственного концерна FAW, в четвертом квартале 2022 года может начать продажи в России. Как пишет портал «Китайские автомобили» со ссылкой на свои источники, Hongqi уже занимается сертификацией в России своих новинок. Речь идет о седанах H5 и H9, кроссовере HS5 и электрическом SUV под названием E-HS9. По данным источников, отвечать за дистрибуцию в России будет местное представительство FAW.

Что касается модельного ряда Hongqi для российского рынка, то до нашей страны доберется седан Hongqi H5 второго поколения, который только что появился в Китае. Со сменой генерации модель стала крупнее снаружи и просторнее внутри: габариты автомобиля составляют 4988 х 1875 х 1470 мм, колесная база – 2920 мм. На старте продаж машина будет оснащаться двумя силовыми установками на выбор: это 1,5-литровый турбомотор мощностью в 169 л.с. и 2-литровый на 224 «силы». Первый сочетается с 7-диапазонным преселективным «роботом», второй – с 8-ступенчатым «автоматом». Привод только передний. В будущем ожидается гибридная версия, в которой 1,5-литровый ДВС с электродвигателем развивают суммарно 190 л.с. Стоимость нового Hongqi H5 составляет от 159,8 тыс. до 225,8 тыс. юаней (1,4 – 1,97 млн рублей по текущему курсу), в зависимости от силового агрегата.