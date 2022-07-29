Каждый третий пользователь классифайдов планирует покупку автомобиля с пробегом

Партнером прошедшего эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года» выступил Auto.ru. Также представитель этой компании рассказал о поведении покупателя и продавца на классифайдах.

В своем докладе руководитель команды продаж ЦФО Марат Богодяров сообщил, что по сравнению с прошлым годом срок выбора и поиска автомобилей на сайтах с объявлениями сократился. Например, средний срок выбора автомобиля в ценовом сегменте до 500 тысяч рублей составляет 15 дней, тогда как на поиски машины стоимостью свыше 3 миллионов уходит в среднем 18 дней.

Также сокращается количество просмотренных объявлений и сужается круг поиска по маркам и моделям. В среднем покупатель рассматривает к покупке от 7 до 9 брендов. Несмотря на это, количество совершенных звонков по объявлениям выросло. Пользователь совершает в среднем от 2 до 6 звонков.

По данным Авто.ру, более половины пользователей, которые решили продать автомобиль на классифайдах, хотят купить другую машину. При этом 36% планируют покупку б/у автомобиля, еще 17% нацелены на приобретение нового. А вот 11% пользователей и вовсе решили отказаться от автомобиля.

Более подробно с докладом спикера можно ознакомиться в видеозаписи, которая доступна на канале Автостат ТВ.