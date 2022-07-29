Продажи сертифицированных автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизились на треть | АВТОСТАТ

Продажи сертифицированных автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизились на треть

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Продажи сертифицированных автомобилей с пробегом в 1 полугодии снизились на треть

Покупка автомобиля с пробегом: мнение российских автовладельцев.
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Эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе эфира «АВТОСТАТ Оперативка» уже сообщали о падении (-43%) продаж подержанных машин через официальных дилеров в 1 полугодии. При этом реализация сертифицированных автомобилей с пробегом за этот период тоже сократилась, но в меньшей степени.

Напомним, что под сертифицированными подразумеваются автомобили с пробегом, которые продаются по официальным программам производителей. Согласно данным агентства «АВТОСТАТ», по итогам 6 месяцев 2022 года их было реализовано в количестве 19,6 тыс. единиц, что на 34% меньше, чем в январе – июне прошлого года. Для сравнения: за весь 2021 год продажи таких машин выросли на 12%.

О других итогах вторичного рынка нашей страны в 1 полугодии и перспективах его развития можно подробно узнать из видеозаписи прошедшей «Оперативки», которая доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: Toyota

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россиипродаживторичный рынокавтомобили с пробегомконференции

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