Китайские автомобили с пробегом набирают популярность в России

В первом полугодии 2022 года в России было продано 2,17 млн подержанных автомобилей. Это на 22% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этот сообщил исполнительный директор аналитического агентства АВТОСТАТ Сергей Удалов в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», партнером которого является Auto.ru.

Массовый сегмент показал падение на 22,4%. Почти все бренды здесь имеют отрицательную динамику, кроме китайских Chery и Geely, демонстрирующих рост перепродаж. Так, Chery в 1 полугодии прибавил 27,4% (до 17 тыс. шт.), Geely – 31,7% (до 10,6 тыс. шт.). По мнению Сергея Удалова, такая тенденция связана с общим увеличением парка китайских автомобилей в России.

Премиальный сегмент показывает падение на 17,8%. Это меньше, чем в массовом сегменте. Дело в том, что новых премиальных автомобилей осталось мало, поэтому потребитель часто вынужден выбирать такие машины с пробегом.

Видеозапись эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года» доступна на канале Автостат ТВ.

Фото: РОЛЬФ