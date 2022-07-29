Haval запатентовал в России купе-кроссовер H6S

Компания Haval запатентовала в России внешний вид нового купеобразного кроссовера H6S, который впервые был представлен в прошлом году на автосалоне в китайском Чэнду. Получение охранного документа, защищающего дизайн кроссовера от копирования в России, может быть как бюрократической необходимостью, так и первым шагом к тому, чтобы вывести H6S на наш рынок. Однако официально о таких планах пока не сообщалось, пишет портал Motor.ru.

Кросс-купе Haval H6S построен на базе актуального H6 третьего поколения, о которого эта версия отличается покатой крышей и аэродинамическим обвесом, расширенным набором оснащения и ценой, которая на 10% выше.

Для H6S заявлена гибридная силовая установка Lemon DHT мощностью 243 л.с., которая обеспечивает автомобилю разгон с места до «сотни» за 7,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,9 л на 100 км пути. Впрочем, у кросс-купе есть и обычная версия с ДВС – с 2-литровым турбомотором мощностью 218 л.с. И если гибридный H6S может быть только переднеприводным, то модификации с двигателем 2.0 положена муфта подключения задней оси. В списке оснащения – 19-дюймовые диски, кресла с развитой боковой поддержкой и матричные светодиодные фары.