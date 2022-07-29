Haval запатентовал в России купе-кроссовер H6S

Компания Haval запатентовала в России внешний вид нового купеобразного кроссовера H6S, который впервые был представлен в прошлом году на автосалоне в китайском Чэнду. Получение охранного документа, защищающего дизайн кроссовера от копирования в России, может быть как бюрократической необходимостью, так и первым шагом к тому, чтобы вывести H6S на наш рынок. Однако официально о таких планах пока не сообщалось, пишет портал Motor.ru.
Кросс-купе Haval H6S построен на базе актуального H6 третьего поколения, о которого эта версия отличается покатой крышей и аэродинамическим обвесом, расширенным набором оснащения и ценой, которая на 10% выше.
Для H6S заявлена гибридная силовая установка Lemon DHT мощностью 243 л.с., которая обеспечивает автомобилю разгон с места до «сотни» за 7,5 секунды. Расход топлива в смешанном цикле составляет 4,9 л на 100 км пути. Впрочем, у кросс-купе есть и обычная версия с ДВС – с 2-литровым турбомотором мощностью 218 л.с. И если гибридный H6S может быть только переднеприводным, то модификации с двигателем 2.0 положена муфта подключения задней оси. В списке оснащения – 19-дюймовые диски, кресла с развитой боковой поддержкой и матричные светодиодные фары.
В Китае Haval H6S уже продается – там он стоит 138,9 тыс. юаней, то есть попадает в тот же ценовой сегмент, что и Geely Tugella (от 135,8 тыс. юаней). В России же Tugella обойдется минимум в 3,5 млн рублей, так что если H6S все же доберется до нашего рынка, то и он наверняка будет ощутимо дороже, чем в родном Китае.
Напомним, на российском рынке модельный ряд Haval на сегодняшний день включает компактный кроссовер Jolion, обновленные кроссоверы F7 и кросс-купе F7x, рамный внедорожник H9 и новый среднеразмерный кроссовер Dargo, которые производятся на заводе компании в Тульской области. Кроме того, «Хавейл Мотор Рус» осуществляет дистрибуцию пикапов GWM Poer и GWM Wingle 7.
Согласно данным агентства «АВТОСТАТ» и АО «Электронный паспорт», за первое полугодие 2022 года в России было куплено 12568 автомобилей Haval, что на 18% ниже показателя за аналогичный период прошлого года. Бестселлером Haval на российском рынке в отчетный период стал компактный кроссовер Jolion с показателем 5750 реализованных машин (рост в 7,4 раза). Стоит также отметить, что в июне российские дилеры Haval начали продажи нового кроссовера Dargo.
Как говорит директор по развитию ГК «Аларм-Моторс» Денис Цепелев, ключевое конкурентное преимущество Haval Dargo – это адаптация под российский рынок: расширенный зимний пакет, увеличенный дорожный просвет, мощный двигатель, соответствующий габаритам и внедорожным характеристикам автомобиля, и др. Новинка станет конкурентом других моделей китайских брендов, например Chery Tiggo 7 PRO и Geely Atlas Pro, а также альтернативой в том числе не китайским «одноклассникам», таким как Toyota RAV4, Nissan Qashqai и Mitsubishi Outlander. По оценкам эксперта, Haval Dargo займет порядка 15 – 20% в общем объеме продаж Haval.
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Фото: ФИПС