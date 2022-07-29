Продажи автомобилей с пробегом официальными дилерами в 1 полугодии упали на 43%

За 6 месяцев 2022 года официальные дилеры в России реализовали 216,4 тыс. автомобилей с пробегом. Это на 43% меньше, чем в 1 полугодии 2021 года. Такие данные привел исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года». Партнером мероприятия выступает Auto.ru.

Напомним, что весь вторичный рынок за это время показал падение на 22%. Как следствие, доля «официалов» на нем снизилась до 10%. Иными словами, только каждый десятый автомобиль с пробегом в минувшем полугодии был реализован через дилерские сети. При этом в 2020 году данный показатель составлял 14,5%, а в 2021-м – 12,9%.

Падение продаж подержанных автомобилей официальными дилерами эксперты агентства во многом связывают со снижением объемов их поступления в дилерские центры по программе трейд-ин. То есть, клиенты стали меньше сдавать свои машины в трейд-ин при покупке нового автомобиля.

Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» продолжается! Узнать последнюю информацию об автомобилях с пробегом и задать свой вопрос вы можете на канале Автостат ТВ. Регистрируйтесь по ссылке и получите презентацию нашего спикера.

Фото: РОЛЬФ