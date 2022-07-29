«АВТОСТАТ Оперативка»: каждый пятый купленный автомобиль с пробегом – в возрасте до 7 лет

Аналитическое агентство «АВТОСТАТ» начало прямую трансляцию очередной «Оперативки». На этот раз эксперты расскажут о рынке автомобилей с пробегом. Подведут итоги первого полугодия 2022-го, а также поделятся текущими трендами и дадут свой прогноз по всему году. Партнером прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года» выступает Auto.ru.

Напомним, что всего за 6 месяцев нынешнего года в России было куплено 2,17 млн подержанных легковых машин. И это на 22% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самое большое падение было в апреле (-36,1% до 352,2 тыс. шт.), но своего «дна» вторичный рынок, по всей видимости, достиг в мае (326,7 тыс. шт.; -29,8%). Потому как в июне объем рынка составил уже 352,8 тыс. единиц (-32,1%).

Каждый пятый купленный легковой автомобиль с пробегом был в возрасте до 7 лет, следует из презентации исполнительного директора агентства «АВТОСТАТ» Сергея Удалова. Так, за первые полгода россияне купили 440 тыс. автомобилей в этой категории. Как следствие, доля сегмента «до 7 лет» составила 20%. Это один из самых низких показателей за последние 5 лет. К примеру, в 2018 – 2020 годах она составляла от 23% до 29%.

Прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка» продолжается! Узнать последнюю информацию об автомобилях с пробегом и задать свой вопрос вы можете на канале Автостат ТВ. Регистрируйтесь по ссылке и получите презентацию нашего спикера.