EXEED TXL получил мощный турбодвигатель в России

Российские дилеры EXEED начали продажи среднеразмерного внедорожника TXL в новой комплектации 2.0 Sport Edition. Стоимость новинки составляет 4 млн 649 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя.
Новый TXL оснащен 4-цилиндровым двигателем 2 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который развивает 375 Нм крутящего момента уже при 2000 об./мин. Разгон до 100 км/ час занимает 9 секунд. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач SAGW с двумя сцеплениями «мокрого» типа, оснащенной полным приводом.
Список опций в комплектации TXL Sport Edition пополнился обогревом спинок сидений для водителя и пассажиров спереди и сзади (теперь он двухзонный: спинка+подушка), затемненными стеклами (боковые и заднее), усиленной шумоизоляцией лобового и передних боковых стекол. Для удобства водителя и пассажиров в салоне появились две зарядки Type C – на переднем и заднем рядах. Кроме того, TXL 2.0 Sport Edition оснастили автоматической подножкой для еще большего удобства посадки и высадки из автомобиля. С точки зрения безопасности отдельного внимания заслуживает автоматическая настройка зеркал при движении задним ходом, а также встроенный видеорегистратор. Также под полом багажника появится полноразмерное запасное колесо.
Спортивный характер внедорожника подчеркнут дизайнерскими решениями, такими как красные тормозные суппорты и эргономичный электронный рычаг переключения передач. Цветовая палитра пополнится двумя новыми цветами: Галактический Серый и Эклипс.
Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED готовит обновление модельного ряда в России. Так, помимо внедорожника TXL в новой комплектации 2.0 Sport Edition, к концу лета в продажу поступит полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года ожидается кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом. На 2023 год запланирован запуск абсолютно нового купеобразного кроссовера, который займет место между моделями TXL и VX. В компании намекнули, что новинка станет развитием концепта AntlatiX.
Между тем, ранее премиальный бренд EXEED представил новую продуктовую стратегию. Марка будет следовать системе «4-3-2»: в модельную линейку войдут четыре автомобиля с традиционными двигателями внутреннего сгорания, три гибрида и два электромобиля. EXEED показал новый кроссовер AtlantiX, который ожидается в России. Так, на сегодняшний день модельный ряд EXEED включает среднеразмерный кроссовер TXL, полноразмерный семиместный внедорожник VX и компактный кроссовер LX, которые продаются в том числе на российском рынке, и в скором времени к ним присоединится кроссовер AtlantiX. Что же касается гибридов, то один из них уже представлен – это EXEED LX ET-i. В состав силовой установки входят «турбочетверка» 1.5 TCI мощностью 156 л.с., а также тяговый электромотор и генератор, интегрированные в «робот» DHT. Еще один электромотор установлен на задней оси, а суммарная отдача агрегатов составляет 326 л.с. Двумя другими гибридами EXEED станут VX и упомянутый AtlantiX. Полноценных электрокаров будет два, и пока они известны под внутризаводскими обозначениями E03 и Е0Y. Ожидается, что E03 будет представлять собой седан или лифтбек, и станет первой моделью бренда с таким типом кузова. По предварительным данным, он будет разгоняться до 100 км/ч за три секунды, а запас хода составит 700 км. Подробностей о Е0Y пока нет за исключением того, что он, как и E03, дебютирует в 2023 году.
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Фото: EXEED