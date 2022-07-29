EXEED TXL получил мощный турбодвигатель в России

Российские дилеры EXEED начали продажи среднеразмерного внедорожника TXL в новой комплектации 2.0 Sport Edition. Стоимость новинки составляет 4 млн 649 тыс. 900 рублей, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Новый TXL оснащен 4-цилиндровым двигателем 2 л (197 л.с.) с турбонагнетателем, который развивает 375 Нм крутящего момента уже при 2000 об./мин. Разгон до 100 км/ час занимает 9 секунд. Двигатель сочетается с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач SAGW с двумя сцеплениями «мокрого» типа, оснащенной полным приводом. Список опций в комплектации TXL Sport Edition пополнился обогревом спинок сидений для водителя и пассажиров спереди и сзади (теперь он двухзонный: спинка+подушка), затемненными стеклами (боковые и заднее), усиленной шумоизоляцией лобового и передних боковых стекол. Для удобства водителя и пассажиров в салоне появились две зарядки Type C – на переднем и заднем рядах. Кроме того, TXL 2.0 Sport Edition оснастили автоматической подножкой для еще большего удобства посадки и высадки из автомобиля. С точки зрения безопасности отдельного внимания заслуживает автоматическая настройка зеркал при движении задним ходом, а также встроенный видеорегистратор. Также под полом багажника появится полноразмерное запасное колесо. Спортивный характер внедорожника подчеркнут дизайнерскими решениями, такими как красные тормозные суппорты и эргономичный электронный рычаг переключения передач. Цветовая палитра пополнится двумя новыми цветами: Галактический Серый и Эклипс.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», премиальная марка EXEED готовит обновление модельного ряда в России. Так, помимо внедорожника TXL в новой комплектации 2.0 Sport Edition, к концу лета в продажу поступит полноразмерный VX с новым цветом салона, а к концу 2022 года ожидается кроссовер LX с новым мотором объемом 1,6 л, роботизированной трансмиссией и полным приводом. На 2023 год запланирован запуск абсолютно нового купеобразного кроссовера, который займет место между моделями TXL и VX. В компании намекнули, что новинка станет развитием концепта AntlatiX.