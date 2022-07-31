Параллельный импорт: решит ли он проблему дефицита автозапчастей?

Как известно, Правительство РФ легализовало параллельный импорт товаров, преимущественно автомобилей и запчастей, которые можно будет ввозить в страну без разрешения правообладателя. Эксперты, опрошенные агентством «АВТОСТАТ», рассказали, поможет ли эта мера решить проблему дефицита запчастей при гарантийном и сервисном обслуживании действующего автопарка в России, и насколько в связи с этим возрастают риски распространения контрафактных деталей. Эти и многие другие вопросы будут обсуждаться на форуме автомобильного бизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве.

По словам генерального директора сети автосалонов Fresh Auto Дениса Мигаля, в июле 2022 года нехватка запчастей уже стала ощущаться почти во всех российских сервисных центрах. При этом в вопросе комплектующих параллельный импорт работает более эффективно, нежели в авторитейле.

«Параллельный импорт запчастей никак не решит проблемы по гарантийному ремонту. Вряд ли получится как в авиаотрасли – покупать доноров для дальнейшей разборки. Но это взгляд на сейчас – возможно, если будут ужесточения по поставкам запчастей, то мы и это сможем наблюдать в наших сервисах. Однако я считаю, что в ближайшее время наступит оттепель, и частично режим ограничений на детали, влияющие на безопасность полетов и автомобильное движение, будут смягчены», – рассуждает генеральный директор ГК «Автодом» Андрей Ольховский.

А вот директор по развитию компании «Автополе» Сергей Вайнер уверен, что параллельный импорт запасных частей способен решить проблему дефицита при гарантийном сервисном обслуживании. Риски контрафакта на российском рынке были всегда, и, возможно, сейчас в какой-то степени они повысятся, но они не способны перевесить решения более важной проблемы – а именно, обеспечения рынка запасными частями для автомобиля. Дилерское сообщество так же, как и правительство, не заинтересованы в распространении контрафакта и контрабанды.

Подробнее о том, на каких условиях будет предоставляться гарантия на автомобили, ввезенные по схеме параллельного импорта, – читайте в нашей рубрике «Вопрос эксперту».