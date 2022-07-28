Российский рынок электромобилей с пробегом в 1 полугодии вырос на четверть

За период с января по июнь 2022 года в России было куплено 4,5 тыс. подержанных электромобилей. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ», это на 25% больше, чем за 6 месяцев прошлого года.

Три четверти вторичного рынка электрокаров в нашей стране приходится на две марки – Nissan (доля – 54,5%) и Tesla (21,6%). Японский бренд представлен на рынке одной моделью – Leaf, которая за полгода разошлась тиражом порядка 2,5 тыс. единиц. А продукция американской марки была приобретена в количестве почти 1 тыс. штук. На долю каждого из оставшихся брендов пришлось не более 4% от общего объема покупок б/у электромобилей.

Как уже было сказано выше, самой популярной моделью на вторичном рынке электрокаров в РФ является Nissan Leaf (около 2,5 тыс. шт.). Далее в этом рейтинге следуют сразу три «теслы» – Model 3 (459 шт.), Model S (222 шт.) и Model Y (178 шт.). А замыкает ТОП-5 среди электрических моделей Porsche Taycan (158 шт.).

О других итогах вторичного рынка и его трендах расскажут наши эксперты во время онлайн-эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года», который состоится завтра, 29 июля, в 10-00 по московскому времени. Зарегистрироваться для участия – по ссылке.

Фото: Авито Авто