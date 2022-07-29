Great Wall запатентовал в России брутальный пикап Cannon

Китайский автоконцерн Great Wall запатентовал в России дизайн брутального пикапа Cannon. В Китае эта модель дебютировала в 2021 году и позиционируется как флагман: в основе Cannon лежит та же платформа, что и у рамного внедорожника Tank 600, а по габаритам он близок к Ford F-150.

Как пишет портал Motor.ru, на патентных изображениях, появившихся в базе Роспатента, запечатлена вседорожная версия Cannon, которую можно узнать по пластиковому обвесу по периметру кузова и лифтованной подвеске. При этом у модели есть и обычные варианты исполнения.

Для пикапа заявлены две модификации, с 224-сильным бензиновым турбомотором объемом 2 л и 3-литровым V6 на 354 л.с., который сочетается с 9-диапазонным «автоматом». Привод – подключаемый полный с электронной блокировкой дифференциала на передней и задней осях. На запуске для Cannon были заявлены пневмоподвеска и адаптивные амортизаторы.

В салоне у такого пикапа – кожаная отделка, мультируль, виртуальная панель приборов и внушительных размеров дисплей мультимедийной системы, под которым размещен блок управления климатической установкой.

Официально Great Wall пока не подтверждала появление Cannon на российском рынке. Не исключено, что получение охранного документа – лишь бюрократическая необходимость. На данный момент модельная линейка Great Wall в России представлена пикапами Wingle 7 и Poer.

Какие еще модели из Китая будут продаваться на российском рынке – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Роспатент