«АВТОСТАТ Оперативка»: сколько автомобилей с пробегом купят россияне в 2022 году?

Завтра, 29 июля, состоится очередной прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка», в ходе которого исполнительный директор агентства «АВТОСТАТ» Сергей Удалов расскажет об основных итогах рынка автомобилей с пробегом в 1 полугодии 2022 года. Партнером мероприятия выступает Auto.ru.

Напомним, что за 6 месяцев россияне приобрели около 2,2 млн подержанных легковых машин – на 22% меньше, чем в январе – июне 2021 года. Сколько автомобилей с пробегом они купят во 2 полугодии? Каких показателей в итоге достигнет вторичный рынок в нынешнем году? Об этом и многом другом также станет известно в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года».

Мероприятие пройдет в режиме онлайн. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно по ссылке: autostat.media/operativka. После окончания прямого эфира всем зарегистрировавшимся станет доступна презентация спикера и они смогут более детально ознакомиться с итогами и прогнозами вторичного рынка.

Фото: АВТОСТАТ