Обновленный Renault Koleos появился в Белоруссии и доступен для россиян

В Белоруссии стартовали продажи обновленного кроссовера Renault Koleos 2022 модельного года. Новинка доступна в люксовой версии Premium Plus стоимостью 3 млн 590 тыс. рублей. Приобрести автомобиль смогут и граждане России с оплатой в российских рублях, а также полным пакетом документов для постановки на учет в РФ. Также у белорусских дилеров Renault к покупке доступны и другие автомобили актуального модельного ряда, сообщает пресс-служба компании «Автопромсервис», которая является импортером Renault в Беларуси.

Обновленный Renault Koleos оснащен 2,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 171 л.с., который работает в сочетании с 7-диапазонной автоматической трансмиссией X-Tronic и интеллектуальной системой полного привода All Mode 4x4-i. Дорожный просвет кроссовера составляет 210 мм, в его оснащение входят такие системы контроля и помощи водителю, как опция динамической стабилизации и система помощи на подъемах Hill Start Assist.

Кроме того, обновленный Renault Koleos имеет функции дистанционного запуска и бесключевого доступа, систему автоматической парковки с оптическим отображением доступных зон, функцию контроля усталости водителя, систему предупреждения водителя об отклонении с выбранной полосы.

Что касается интерьера, автомобиль получил увеличенный до 8,7 дюймов сенсорный экран навигационной системы планшетного типа и высокопроизводительную мультимедиа R-Link 2 и премиальную аудиосистему Bose с функцией поглощения шумов. Кожаный салон Renault Koleos дополнен панорамным исполнением крыши. Удобные анатомические сиденья автомобиля оснащены памятью положений, а также функциями вентиляции, массажа и, конечно же, подогрева.

Напомним, 16 мая состоялось подписание соглашений о передаче российских активов Группы Renault в государственную собственность. В результате сделок доли в активах распределятся следующим образом: 100% акций ЗАО «Рено Россия» переданы правительству Москвы, 67,69% акций АВТОВАЗа перешли в собственность Российской Федерации в лице подведомственного Минпромторгу России ФГУП «НАМИ». Оставшиеся акции АВТОВАЗа сохранила ГК «Ростех». Важным условием является опцион на обратный выкуп Renault своей доли в АВТОВАЗе, который может быть реализован в течение следующих 6 лет. Что касается московского завода «Рено Россия», то он переименован «Москвич», и модельный ряд Renault на нем выпускаться не будет.

Полный список дилеров Renault и других марок по городам РФ - смотрите здесь.

Фото: Renault