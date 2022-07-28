EXEED LX получит в России мощный мотор и полный привод

Компактный кроссовер EXEED LX получит в России более мощный мотор и полный привод. Об этом порталу «Китайские автомобили» сообщили представители марки в России, однако когда новая топовая комплектация появится в продаже, не уточнили. Предположительно это может произойти в конце года, когда на российский рынок должен выйти полноприводный Chery Tiggo 7 PRO Max, у которого те же агрегаты, что и у EXEED LX.

Что касается мотора 1.6, то, очевидно, это тот же двигатель с отдачей в 186 л.с., каким оснащается среднеразмерный кроссовер EXEED TXL. В связке с ним работает 7-диапазонный «робот» с двумя сцеплениями «мокрого» типа. В оснащение топовой версии EXEED LX, которая получит полный привод, могут войти такие опции, как адаптивный круиз-контроль и сопутствующие системы типа распознавания дорожных знаков и удержания в полосе.

На сегодняшний день EXEED LX доступен на российском рынке с безальтернативным бензиновым турбодвигателем 1.5T мощностью 147 л.с. и бесступенчатым вариатором CVT с 9 квазипередачами в режиме «М». Расход топлива в смешанном режиме не превышает 8 литров на 100 км, в городском – 10,2 литра, в загородном – 6,8 литра. Разгон до 100 км/ч занимает у EXEED LX 10,5 секунды.

Напомним, продажи компактного кроссовера EXEED LX стартовали на российском рынке в марте этого года. Модель предлагается в двух комплектациях – Luxury и Prestige стоимостью от 2 млн 999 тыс. 900 рублей и 3 млн 299 тыс. 900 рублей.

Компактный кроссовер EXEED LX построен на модульной платформе T1X. Длина автомобиля равняется 4533 мм, ширина – 1848 мм, высота – 1690 мм. Колесная база – 2650 мм. Клиренс EXEED LX составляет 185 мм, угол въезда – 18,8 градуса, угол съезда – 21,6 градуса. Автомобиль также обладает высокоэффективной подвеской – спереди типа McPherson и сзади многорычажная независимая.

Внешний вид EXEED LX отличают заниженная линия капота и плавно ниспадающая крыша к задней стойке кузова и выступом спойлера. Акцентом анфаса кроссовера являются широкие колесные арки и 19-дюймовые двухцветные литые алюминиевые диски. Фары автомобиля выполнены в форме соколиного пера, модель имеет полностью светодиодную оптику со встроенными динамическими указателями поворота. В задней части автомобиля светодиодные фонари соединены горизонтальной световой планкой, а завершают спортивный облик двойные патрубки выхлопной трубы.