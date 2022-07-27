Отечественные грузовики вернули себе лидерство на российском рынке

Грузовые автомобили отечественных марок вновь стали самыми популярными в России. Это выявили эксперты агентства «АВТОСТАТ» после обработки и анализа соответствующих данных АО «Электронный паспорт» за третью неделю июля 2022 года.

Напомним, что неделей ранее (с 11 по 17 число) лидерство на российском рынке впервые завоевали грузовики из КНР. Но на этот раз, за период с 18 по 24 июля, они были куплены в количестве 624 новых экземпляров и заняли второе место в рейтинге. А на вершину снова вернулись отечественные грузовые автомобили, которые разошлись тиражом в 715 единиц.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» отмечают, что на долю российских и китайских грузовиков в последние несколько недель суммарно приходится более 85% от общего объема продаж. «Большая европейская семерка в угоду санкциям фактически ушла из России. Теперь их даже нет в десятке лидеров рынка. Сейчас ТОП-10 состоит из трех отечественных марок, пяти китайских, одной белорусской и одной японской. Поэтому борьба за лидерство будет идти между «нашими» и «китайцами», а всем остальным достанется маленький кусочек рынка», - считает руководитель пресс-службы агентства «АВТОСТАТ» Азат Тимерханов.

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Фото: КАМАЗ