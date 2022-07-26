Российский рынок могут заполонить автомобили из Индии

Российский авторынок могут заполонить легковые машины и кроссоверы из Индии. Важнейшим преимуществом будет активное налаживание финансовых и логистических взаимоотношений, которые сейчас происходят между Индией и Россией, пишет газета «Московский Комсомолец». В частности, благодаря разработке и внедрению внутренней системы платежей, полностью независимой от SWIFT, да еще и в национальных валютах – паре рубль/рупия, индийские автомобили будут существенно дешевле аналогов, а бюджетники Alto и Dzire от Maruti Suzuki быстро заменят корейских братьев-близнецов Solaris-Rio.

Индийский концерн Tata сегодня производит, например, вполне современные кроссоверы Nexon и Harrier, которые могут быть востребованы в нашей стране. К слову, Jaguar и Land Rover тоже принадлежат индийской Тata. А ведь есть еще Maruti Suzuki и Mahindra & Mahindra, чьи рамные внедорожники основаны на технических решениях SsangYong, купленного ранее индийской компанией.

По мнению шеф-редактора Радио «Автодор» Игоря Моржаретто, появление в России автопроизводителей из Индии вполне возможно – у них есть для этого резервы. В свою очередь, директор по бренду LADA ГК «Прагматика» Игорь Бадер сомневается в перспективах индийских машин в нашей стране, ведь в бюджетном сегменте успешно представлена продукция АВТОВАЗа, и потребители вряд ли захотят пробовать неизвестные ранее в России автомобили.

Какие еще автомобили из-за рубежа могут появиться на российском рынке? Об этом и не только расскажут наши эксперты на форуме автобизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа.

Фото: mahindra.com