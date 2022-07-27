АВТОВАЗ вновь начнет оснащать автомобили LADA системой «ЭРА-ГЛОНАСС»

АВТОВАЗ может объявить отзыв автомобилей LADA для установки системы экстренного оповещения «ЭРА-ГЛОНАСС». «Первые после длительного перерыва машины уже оснащаются такой системой на конвейере предприятия. Далее подойдет очередь тех автомобилей, которые были проданы без нее, пишет паблик «Нетипичный АВТОВАЗ».

Напомним, завод выпускает автомобили без системы «ЭРА-ГЛОНАСС» с сентября прошлого года, что стало возможным в рамках временного техрегламента, утвержденного правительством РФ. В то же время этот документ обязывает автопроизводителей вернуться к обязательному оснащению выпускаемых автомобилей такой системой не позднее 1 августа нынешнего года. А на уже изготовленные и проданные машины она должна быть доустановлена не позднее 1 февраля 2023 года.

«АВТОВАЗ прилагает максимум усилий по возвращению в производство более оснащенных автомобилей. Примером может служить оперативный перезапуск Granta с кондиционером. О появлении других дополнительных опций мы сообщим дополнительно», – рассказал порталу Autonews.ru официальный представитель компании Сергей Ильинский.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», АВТОВАЗ начал подготовку к выпуску ограниченной партии LADA Largus, объем которой составит не менее 1800 штук. Автомобили будут собраны из компонентов, ранее накопленных на складах компании. Таким образом, LADA Largus станет третьей моделью, выпуск которой будет налажен на АВТОВАЗе после выхода из акционеров компании французской Renault. Напомним, в начале июня завод возобновил работу с производства упрощенной LADA Granta, а в середине июля на конвейер вернулся трехдверный внедорожник LADA Niva Legend в специальной комплектации. В дальнейшем также планируется возобновить выпуск внедорожника Niva Travel. А вот флагманская LADA Vesta вернется на конвейер предприятия «ЛАДА Ижевск» предположительно в начале 2023 года. Кроме того, остается под вопросом производство хэтчбека LADA XRAY, который создан на базе Renault Sandero Stepway, а также внедорожника Duster под маркой LADA – решение об их дальнейшей судьбе планируется принять в следующем году.

Между тем, АВТОВАЗ готовится к созданию в долгосрочной перспективе нового семейства автомобилей LADA. Всего на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы в этом году АВТОВАЗ планирует направить 1 млрд рублей, при этом часть из них пойдет на разработку новой концепции платформы. Кроме того, в планах АВТОВАЗа, в частности, значится разработка кроссовера на базе LADA Vesta.

На АВТОВАЗе рассчитывают, что во втором полугодии текущего года на заводе будет выпущено порядка 100 – 120 тыс. автомобилей. А в следующем году объемы производства могут увеличиться до 400 – 500 тыс. машин, в зависимости от потребностей рынка.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

Фото: АВТОВАЗ