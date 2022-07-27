Рынок автомобилей с пробегом: где искать точки роста?

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» уже сообщали о снижении продаж автомобилей с пробегом в 1 полугодии на 22%. А есть ли шансы на то, что вторичный рынок пойдет вверх, и где искать точки роста? Об этом в ближайшую пятницу, 29 июля, в ходе прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка» расскажет Марат Богодяров (Авто.ру).

Вот основные темы, которые затронет спикер в своем докладе:

- На что смотреть при оценке состояния рынка автомобилей с пробегом прямо сейчас?

- Как ведут себя основные показатели спроса, предложения и цены?

- Поведение пользователей: почему сейчас россияне решают продавать свои машины?

- На уровень глубже: как меняется маржинальность, какие есть закономерности и где здесь искать точки роста?

Напомним, прямой эфир «АВТОСТАТ Оперативка. Автомобили с пробегом. Итоги 1 полугодия 2022 года» состоится 29 июля в 10-00 (время московское). Эксперты агентства «АВТОСТАТ» подведут итоги 1 полугодия и расскажут о трендах вторичного рынка. Партнером мероприятия выступает Авто.ру. Получить более подробную информацию и зарегистрироваться можно здесь.

Фото: АВТОСТАТ