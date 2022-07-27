В Москве, Подмосковье, Петербурге и ряде регионов РФ растут продажи автомобилей с правым рулем

За 6 месяцев 2022 года россияне приобрели 263,5 тыс. легковых автомобилей с правым рулем, сообщают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт». Несмотря на то, что это на 17% меньше, чем в 1 полугодии прошлого года, в целом ряде регионов РФ наблюдается рост рынка «праворулек».

Так, праворульные машины стали чаще покупать в Центральном (+9%), Северо-Западном (+14%) и Северо-Кавказском (+1%) федеральном округах. Но справедливости ради, на долю этих трех округов суммарно приходится лишь 5% от общего объема реализации. А вот на Дальнем Востоке и в Сибири, которым принадлежит 84% рынка «праворулек», их продажи упали на 22% и 18% соответственно.

Среди субъектов РФ наибольший рост рынка легковых автомобилей с правым рулем зафиксирован в Чечне (+74%). Кроме этого, объемы покупок таких машин увеличились еще в 20-ти регионах нашей страны, причем сразу в 15-ти рост оказался двузначным. При этом в их число попали Москва (+18%), Московская область (+15%) и Санкт-Петербург (+24%).

Рост продаж праворульных автомобилей эксперты агентства связывают с увеличением объемов их ввоза в Россию из Японии. Также не стоит забывать и о параллельном импорте, который разрешило Правительство РФ в условиях антироссийских санкций. Более предметно об этом поговорим на форуме автобизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа в Москве. Формат – офлайн и онлайн. Подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

Фото: АВТОСТАТ