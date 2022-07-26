Китайская марка Jetour появится в России

Суббренд Chery под названием Jetour рассказал о своей стратегии развития под названием «Travel +», в рамках которой марка планирует выйти на зарубежные рынки, в том числе – России и Казахстана.

Как пишет портал «Китайские автомобили», в ближайшее время бренд Jetour будет развивать свою модельную линейку по схеме «4+3+N». Ее основу составят четыре кроссовера, три внедорожника и гибридные машины.

Первая группа будет представлена четырьмя автомобилями: два из них на рынке уже присутствуют – это Jetour X70 и X90, разбавят же модельную линейку Jetour Dasheng (X-1) и Jetour X-2. Напомним, что Dasheng должен выйти на рынок в третьем квартале 2022 года. Его бензиновая версия будет оснащаться агрегатами Chery на 1,5 и 1,6 литра. Гибридная версия появится позже и будет представлена установкой Kungpeng e+ от все той же Chery. О модели под условным обозначением X-2 почти ничего не известно, она должна выйти на рынок в 2023 году.

Вторую группу будут представлять внедорожники и не только. На первых порах речь идет о трех автомобилях под кодовыми именами Т1, Т2 и Т3. Jetour T1 основан на показанном ранее концептуальном внедорожнике T-X. Он обзаведется рамной конструкцией, адаптивной подвеской и силовой установкой на основе 1,6- и 2-литровых моторов Chery. Новинка появится на китайском рынке в 2023 году, ее главными конкурентами станут представители бренда Tank. А вот другие модели придется подождать дольше. Судя по презентации Jetour, позже в эту же группу войдут два пикапа (Р2, Р3) и пара минивэнов (V2, V3).

Количество грядущих гибридов Jetour не уточняется, как и дата их дебюта. Известно, что «смешанные» версии должны получить модели Dasheng и T1. Тем не менее, к 2024 году Jetour планирует стать «полностью зеленым» брендом.

К 2026 году Jetour рассчитывает ежегодно продавать 1 млн автомобилей, в том числе на экспортных рынках. Данный бренд уже представлен во множестве стран Южной Америки и Африки. А в 2023 году марка планирует выйти на рынки 60 стран и добиться значений экспорта в 200 тыс. автомобилей. Среди будущих рынков Jetour фигурируют Япония, Бразилия, Мексика, Россия и Казахстан. Какие именно модели могут появиться в нашей стране, пока неизвестно.

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Фото: Jetour