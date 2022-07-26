«АВТОСТАТ Оперативка»: на 1 новый автомобиль приходится 6 подержанных

По итогам первого полугодия 2022 года в России было куплено* 352 тыс. новых легковых машин и 2,17 млн подержанных. То есть, соотношение между ними составило 1:6, констатируют эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе подготовки прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка», который состоится 29 июля, в 10-00 (время московское), и будет посвящен рынку автомобилей с пробегом. Партнером мероприятия выступает Auto.ru.

Если рассматривать объемы первичного и вторичного рынков по месяцам, то соотношение между ними заметно меняется. К примеру, в январе и феврале оно было на уровне 1:4. В марте начал происходить перекос в сторону б/у машин, когда на 2 новых автомобиля пришлось 11 подержанных (1:5,5). В апреле это соотношение изменилось еще сильнее – на 2 новых купили 25 с пробегом (1:12,5). В мае и июне оно составило 1:12 и 1:11 соответственно.

С какими еще итогами закончил первое полугодие российский вторичный рынок? Что ожидает его во втором полугодии? Об этом и многом другом расскажет директор агентства Сергей Целиков во время прямого эфира «АВТОСТАТ Оперативка». Более подробная информация и регистрация доступны по ссылке.

* На основе данных АО «Электронный паспорт»

Фото: АВТОСТАТ