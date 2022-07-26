Страховщики начали предлагать полисы в кредит

Ряд страховых компаний начали предлагать ОСАГО в кредит или в рассрочку. Эксперты связывают такую практику с желанием страховщиков увеличить клиентскую базу пусть и за счет наименее прибыльного направления. Механизм может заинтересовать граждан с серьезными повышающими коэффициентами, для которых ОСАГО стоит десятки тысяч рублей. Но участники рынка предупреждают, что эффект от таких маркетинговых ходов недолговечен и создает риски для резервов, пишет газета «Коммерсант».

Согласно данным Российского союза автостраховщиков, в первом полугодии 2022 года страховщикам ОСАГО было заявлено 1,10 млн убытков (годом ранее – 1,14 млн), при этом было урегулировано 1,07 млн убытков, что практически точно совпадает с прошлогодним показателем. Как отмечает президент РСА Игорь Юргенс, это говорит о том, что страховщикам в целом удается справляться с масштабным кризисом на рынке автозапчастей и урегулировать страховые случаи в стандартные сроки.

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