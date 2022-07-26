ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России

В 1 полугодии 2022 года в нашей стране было реализовано 139 тысяч новых легковых автомобилей с полным приводом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», это соответствует 39,5% от общего объема рынка. Также экспертами был подготовлен рейтинг самых популярных таких моделей.

Возглавляет его отечественная LADA Niva – совокупные продажи внедорожников Travel и Legend за 6 месяцев составили 13816 единиц. Второе место занял французский кроссовер Renault Duster, полноприводная версия которого разошлась тиражом в 11183 экземпляра. Замкнул тройку лидеров японский Toyota RAV4 – этот кроссовер в исполнении с полным приводом был реализован в количестве 7825 штук.