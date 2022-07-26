ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России | АВТОСТАТ

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России

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ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России

Калькулятор стоимости владения автомобилем (TCO)
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В 1 полугодии 2022 года в нашей стране было реализовано 139 тысяч новых легковых автомобилей с полным приводом. Как отмечают эксперты агентства «АВТОСТАТ» по итогам обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт», это соответствует 39,5% от общего объема рынка. Также экспертами был подготовлен рейтинг самых популярных таких моделей.

Возглавляет его отечественная LADA Niva – совокупные продажи внедорожников Travel и Legend за 6 месяцев составили 13816 единиц. Второе место занял французский кроссовер Renault Duster, полноприводная версия которого разошлась тиражом в 11183 экземпляра. Замкнул тройку лидеров японский Toyota RAV4 – этот кроссовер в исполнении с полным приводом был реализован в количестве 7825 штук.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России

Далее в рейтинге самых продаваемых машин со всеми ведущими колесами следуют еще три «японца» – Mazda CX-5 (4309 шт.), Mitsubishi Outlander (3891 шт.), Nissan X-Trail (3824 шт.). На седьмой позиции расположился российский УАЗ «Патриот», продажи которого за полгода составили 3291 автомобиль. Немного отстают от него два соплатформенных «корейца» – Kia Sportage и Hyundai Tucson (3136 и 3103 шт. соответственно). Последним в ТОП-10 финиширует японский внедорожник Toyota Land Cruiser Prado с результатом в 2896 единиц.

ТОП-10 самых продаваемых автомобилей с полным приводом в России

Во сколько обходится содержание полноприводного (и не только) автомобиля – рассчитать при помощи «Калькулятора оценки стоимости владения».

Фото: LADA, Renault, Toyota

Источник: АВТОСТАТ

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Комментарии 1
vladvoyn

Ну из всех этих внедорожников, самый оптимальный вариант по цене это Патриот. Остальные или гораздо дороже, или просто паркетники.

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