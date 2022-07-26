Chery представит в России гибридный кроссовер в 2023 году

Компания Chery начала продажи на зарубежных рынках кроссовера серии Tiggo 8 c гибридной трансмиссией DHT. Первым экспортным рынком, где будет представлен автомобиль с новой силовой установкой является Бразилия – там новинка будет носить название Tiggo 8 PRO e+. В России первый гибрид от Chery будет представлен в следующем году, сообщает пресс-служба автопроизводителя. Модельная архитектура будущих продуктов Chery включает трехмоторные гибриды с моно- и полным приводом.

Система DHT от Chery включает в себя три двигателя: один турбированный бензиновый 1.5 и два электромотора, а трехступенчатая трансмиссия обеспечивает передачу максимального крутящего момента до 510 Нм. Как отмечается, в отличие от классических гибридных трансмиссий (c двумя двигателями), технологичная трансмиссия DHT от Chery использует гибридную архитектуру, позволяющую более гибко управлять автомобилем, используя двигатель и электромоторы независимо друг от друга.

Основываясь на конфигурации двухмоторного привода, DHT от Chery имеет девять высокопроизводительных режимов работы, таких как: одномоторный/двухмоторный привод, расширение диапазона, параллельный, прямой привод, рекуперацию энергии одного/двухмоторного двигателя, зарядку при движении и другие. А также во время движения система управления рассчитывает оптимальную рабочую передачу в реальном времени. Система DHT от Chery позволяет преодолеть расстояние в 100 км, используя исключительно энергию электромоторов, при этом расход топлива в смешанном цикле составляет 1 литр на 100 км, а разгон до 100 км/ч занимает всего 7 секунд.

Напомним, в настоящее время марка Chery представлена кроссоверами Tiggo 4, Tiggo 7 PRO, Tiggo 8 и Tiggo 8 PRO, а также премиальными автомобилями суббренда EXEED (TXL, VX и LX).

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», компания «Чери Автомобили Рус» объявила о расширении своего присутствия в России и намерена представить третий бренд – OMODA. Для марки будет создана индивидуальная дилерская сеть на конкурсной основе, включающая на первом этапе 100 партнеров. В планах компании заключить дилерские соглашения до конца лета этого года. Автомобили марки OMODA на российском рынке будут представлены в сегменте high middle, и как рассчитывают в «Чери Автомобили Рус», станут достойной альтернативой японским и немецким маркам, приостановившим свою деятельность в России. Линейка бренда OMODA будет состоять из трех моделей: два кроссовера и седан, которые поэтапно будут представлены до лета 2023 года. Первым в продажу кроссовер OMODA C5 – он ожидается у российских дилеров во второй половине нынешнего года. К 2025 году модельный ряд будет дополнительно расширен и обновлен.

Какие модели из КНР могут появиться в нашей стране – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Chery