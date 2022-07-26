Параллельный импорт: ответим на все вопросы

Тема параллельного импорта уже успела обрасти слухами, мифами и догадками. Чтобы развеять все сомнения, аналитическое агентство «АВТОСТАТ» проведет форум автомобильного бизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти».

Программа мероприятия будет состоять из нескольких блоков:

- Законы и практика их применения.

- География и практика параллельного импорта.

- Дилеры и НСТО.

- Сессия F&I.

- Дискуссионный круглый стол.

В сессии F&I приглашенные эксперты обсудят темы, которые больше всего вызывают вопросы по автомобилям, ввезенным по схеме параллельного импорта:

- Вопросы страхования (и ОСАГО, и КАСКО), выполнение подрядчиками ремонтов по этим контрактам, и отсутствие стандартного пути приобретения запчастей или стандартных каналов поставок запчастей.

- Решение проблем ремонта для страховых компаний и дилеров/НСТО.

- Готовые продукты для автомобилей с пробегом, ввозимых по схеме параллельного импорта.

- Продленная гарантия.

- Финансовые продукты.

- Страхование сделок по покупке автомобилей за границами РФ.

Автомобильный форум «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти» пройдет сразу в двух форматах – офлайн и онлайн. Стартуем уже 16 августа. Ознакомиться с более детальной программой мероприятия и зарегистрироваться можно здесь.