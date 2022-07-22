Названа стоимость автомобилей, ввезенных по параллельному импорту

Российские власти разрешили параллельный импорт автомобилей, причем с недавних пор «серым» ввозом иномарок стали заниматься не только частники, но и юрлица, для которых была упрощена регистрация ввозимых из-за границы машин.

Как пишет портал E1.ru, окончательная стоимость того или иного автомобиля зависит от возраста, таможенной пошлины, объема двигателя и нескольких других критериев. Кроме того, учитывается, кто ввозит машину: частник или юрлицо. К примеру, для трехлетней машины с 2-литровым мотором стоимостью 30 тыс. долларов (примерно 1,7 млн рублей) физлицу придется заплатить 807 тыс. рублей, фирме – 828 тыс. рублей. При этом на автомобиль в возрасте от трех до пяти лет для частого покупателя и компании эта сумма составит 318 тысяч и 1 млн рублей соответственно. Получается, что юридическим лицам гораздо выгоднее ввозить из-за рубежа новые машины премиального сегмента.

Стоимость автомобилей для физлиц также оказывается дешевле. К примеру, Kia K5 с 2-литровым мотором в Южной Корее оценивают в 1 млн 150 тыс. рублей. Частному покупателю придется заплатить при растаможке 650 тыс. рублей. Тогда как в России ценник на корейский седан начинается от 2,7 млн рублей. Новый Mitsubishi Pajero Sport, оборудованный 2,4-литровым двигателем в Тайланде можно приобрести за 2 млн 240 тыс. рублей. Еще миллион потребуется заплатить в качестве пошлины. При этом в нашей стране внедорожник доступен минимум за 4,3 млн рублей.

Специалисты считают, что с началом массового ввоза в Россию иномарок по параллельному импорту, стоимость таких машин непременно упадет. Кроме того, на снижение цен повлияют многие отечественные автодилеры, которые будут конкурировать между собой.

Напомним, закон о легализации параллельного импорта дает право ввозить в страну товары без разрешения правообладателя. Речь идет об оригинальной продукции, введенной в оборот за рубежом, норма действует только в 2022 году. Так, по параллельному импорту в Россию разрешено ввозить автомобили Tesla, Land Rover, Jeep, Jaguar, Chrysler, Bentley, Cadillac, Chevrolet, Dodge, Hummer, а также двигатели Volvo, Hyundai, Nissan и Volkswagen. В начале июля Минпромторг скорректировал список брендов, которые разрешено ввозить в Россию по параллельному импорту. Теперь по «серым» схемам в страну можно поставлять автомобили BMW.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», в России набирает обороты параллельный импорт, и даже дилеры стали ввозить автомобили по такой схеме. Машины ввозят через Казахстан, Белоруссию, Грузию, Южную Корею, Эмираты и ряд других стран. Импорт суммарно небольшой, но он идет: так, в июне в Россию был импортирован 8271 легковой автомобиль, без учета ввоза из стран Таможенного союза. В марочной структуре импорта лидирующие позиции занимают китайские Chery и Geely – в июне было импортировано 2296 и 1390 таких автомобилей соответственно. На третьем месте – корейский бренд Hyundai (1159 шт.), на четвертом – китайская марка EXEED (895 шт.). Замыкает пятерку лидеров японский Mitsubishi (500 шт.). Показатели импорта других брендов составили менее 500 единиц, а в ТОП-10 из них попали: Kia, Changan, Toyota, Subaru и Infiniti.

Более подробно о параллельном импорте расскажут наши эксперты на форуме автобизнеса «Параллельный импорт: автомобили, компоненты, запчасти», который агентство «АВТОСТАТ» проведет 16 августа. Ознакомиться с программой форума и зарегистрироваться для участия можно здесь.

Фото: «АвтоСпецЦентр»