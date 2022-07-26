Компания Geely представила обновленный кроссовер Coolray, который на китайском рынке называется Binyue Cool. После рестайлинга он заметно изменился внешне и получил черты новых моделей Atlas X и Emgrand L.

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника обновленный Geely Coolray отличается более узкой светодиодной оптикой, новыми 18-дюймовыми колесными дисками, другими бамперами и большой решеткой радиатора. Также модель оборудовали новыми фонарями, объединенными светящейся полоской, а также крупным спойлером.

В салоне автомобиля установили цифровую приборную панель, которая объединена с экраном мультимединой системы. Место традиционного рычага переключения передач занял небольшой джойстик. Также кроссовер получил новые сиденья, беспроводную зарядку для смартфона, атмосферную подсветку и систему распознавания лиц Face ID, которая может идентифицировать водителя и задействовать его персональные настройки.