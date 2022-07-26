Geely представила обновленный кроссовер Coolray | АВТОСТАТ

Geely представила обновленный кроссовер Coolray

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Geely представила обновленный кроссовер Coolray

Легковые автомобили китайских брендов в России
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Компания Geely представила обновленный кроссовер Coolray, который на китайском рынке называется Binyue Cool. После рестайлинга он заметно изменился внешне и получил черты новых моделей Atlas X и Emgrand L.

Как пишет портал Autonews.ru, от предшественника обновленный Geely Coolray отличается более узкой светодиодной оптикой, новыми 18-дюймовыми колесными дисками, другими бамперами и большой решеткой радиатора. Также модель оборудовали новыми фонарями, объединенными светящейся полоской, а также крупным спойлером.

В салоне автомобиля установили цифровую приборную панель, которая объединена с экраном мультимединой системы. Место традиционного рычага переключения передач занял небольшой джойстик. Также кроссовер получил новые сиденья, беспроводную зарядку для смартфона, атмосферную подсветку и систему распознавания лиц Face ID, которая может идентифицировать водителя и задействовать его персональные настройки.

Geely представила обновленный кроссовер Coolray

Главное техническое изменение – появление нового 1,7-литрового бензинового турбомотора с четырьмя цилиндрами. Мощность агрегата составляет 181 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Этот двигатель пришел на смену 177-сильному мотору того же объема, которым комплектовалась дорестайлинговая модель. Новый агрегат работает совместно с 7-ступенчатым «роботом» с двумя сцеплениями. Привод – только передний. Разгон до «сотни» занимает у обновленного Coolray 7,6 с.

Geely представила обновленный кроссовер Coolray

В будущем новинку могут привезти и на российский рынок. Во всяком случае, Geely уже запатентовала этот кроссовер в нашей стране. Сейчас в России продается актуальная версия модели, которая предлагается с безальтернативным 1,5-литровым 150-сильным трехцилиндровым мотором, работающим вместе с роботизированной коробкой передач с двумя сцеплениями. Цены на машину стартуют от 1 млн 879 тыс. 900 рублей.

Какие модели из КНР могут появиться в нашей стране – читайте в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

Фото: Geely

Источник: АВТОСТАТ

Теги: новинкивнедорожникиsuvкитайские автомобиликроссоверыgeelygeely coolray

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