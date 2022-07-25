В России введены новые штрафы для злостных нарушителей ПДД, которые вступают в силу 25 июля. Как пишет «Парламентская газета», ранее в статье 12.7 КоАП для граждан, задержанных за рулем и уже лишенных водительских прав, был установлен штраф в 30 тыс. рублей, административный арест до 15 суток и до 200 часов обязательных работ. Наказание было одинаковым для тех, кто впервые рискнул водить автомобиль после лишения прав, и для тех, кто делает это систематически.

Теперь водители, которые сели за руль второй раз, не имея на это законных оснований, заплатят от 50 тысяч до 100 тысяч рублей. А если они, заплатив два административных штрафа, вновь сели за руль, их будет ждать уголовная ответственность. Нарушителям порядка на дороге придется заплатить 150 - 200 тысяч рублей, их могут отправить на принудительные работы до 360 часов или лишить свободы на срок до одного года. Для тех, кто, имея такую судимость, решился в очередной раз незаконно сесть за руль, установили штраф 200 - 300 тысяч и лишение свободы до двух лет. У злостных нарушителей также могут конфисковать автомобиль.

Как ранее сообщал «АВТОСТАТ», правительство скорректировало правила регистрации транспортных средств в подразделениях Госавтоинспекции. Согласно постановлению кабмина, владелец транспортного средства или его представитель должны подать в регистрационное подразделение ГИБДД заявление и документы в течение 10 дней со дня покупки машины, выпуска автомобиля в обращение при изготовлении его для собственного пользования или со дня временного ввоза автомобиля на территорию России на срок более года. Также в постановлении уточнили порядок присвоения государственного регистрационного номера «Транзит» при оформлении регистрационных документов на транспортные средства. Речь идет о машинах, которые перегоняют за пределы России к месту продажи или к конечному производителю. При этом имеют в виду автомобили, которые продает компания или ИП, ведущие торговую деятельность. Государственный регистрационный знак «Транзит» выдается на срок 30 дней. Ранее транзитные номера выдавались на транспортные средства, вывозимые за пределы РФ, либо при перегоне машины к производителям, устанавливающим на них надстройки.

По данным агентства «АВТОСТАТ», на территории Российской Федерации числится 45,5 млн легковых автомобилей (по состоянию на 1 января 2022 года). Это составляет 76,3% от общего количества транспортных средств (59,6 млн шт.). Таким образом, на каждую тысячу россиян приходится 318 легковых машин, зарегистрированных в нашей стране на 1 января 2022 года.

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