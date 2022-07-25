Geely вошла в ТОП-5 российского авторынка

По итогам третьей недели* июля жители РФ купили 531 новый автомобиль Geely, что позволило китайской марке впервые войти в ТОП-5 нашего рынка. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в ходе обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

С таким результатом Geely заняла четвертое место в марочном рейтинге третьей недели июля. Выше оказались только российская LADA (2607 шт.) и корейские Kia (928 шт.) и Hyundai (763 шт.). При этом Geely удалось опередить своих «соотечественников» – Chery (529 шт.) и Haval (453 шт.), став тем самым лучшим китайским брендом за третью неделю июля. В ТОП-10 рынка за этот период также попали: Renault (409 шт.), Toyota (218 шт.), Volkswagen (214 шт.) и EXEED (206 шт.). Показатели остальных марок составляют менее 200 единиц.

Эксперты агентства «АВТОСТАТ» также отмечают, что ранее Geely никогда не поднималась выше шестого места среди самых популярных брендов в нашей стране.

Все самое актуальное о продажах и перспективах компаний из КНР на российском рынке содержится в бизнес-справке «Легковые автомобили китайских брендов в России», которую можно заказать в агентстве «АВТОСТАТ».

* С 18 по 24 июля 2022 года

Фото: Geely