Доля LADA на российском рынке превысила 30% | АВТОСТАТ

Доля LADA на российском рынке превысила 30%

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Доля LADA на российском рынке превысила 30%

Бизнес-справка: Легковые автомобили марки LADA в России
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За третью неделю* июля в России было продано 2607 новых легковых автомобилей LADA, что составляет 31,8% от общего объема. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают, что в последний раз доля LADA на российском рынке превышала 30%-ную отметку в далеком 2007 году. Тогда она составила 30,1%, а все последующие годы была меньше, причем в 2014 году даже опустилась до минимальных 15%.

Если рассматривать итоги 1 полугодия 2022 года, то доля LADA за этот период составила 20,8%. Но уже в июльские недели наблюдается ее резкий рост: в первую неделю – 27,9%, во вторую – 29%, в третью – 31,8%.

Доля LADA на российском рынке превысила 30%

Во многом это связано с тем, что летом АВТОВАЗ возобновил производство упрощенных версий LADA Granta, которые теперь есть у дилеров. А совсем недавно по такой же схеме был запущена сборка внедорожника LADA Niva Legend, цена которого стала известна сегодня – об этом можно прочесть здесь.

Полный список дилеров LADA (и не только) по городам РФ – смотрите на сайте «Цена Авто».

* С 18 по 24 июля 2022 года

Фото: АВТОСТАТ, АВТОВАЗ

Источник: АВТОСТАТ

Теги: авторынок россииавтовазлегковые автомобилипродажиlada

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