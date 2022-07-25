Доля LADA на российском рынке превысила 30%

За третью неделю* июля в России было продано 2607 новых легковых автомобилей LADA, что составляет 31,8% от общего объема. К такому выводу пришли эксперты агентства «АВТОСТАТ» в результате обработки и анализа данных АО «Электронный паспорт».

Эксперты отмечают, что в последний раз доля LADA на российском рынке превышала 30%-ную отметку в далеком 2007 году. Тогда она составила 30,1%, а все последующие годы была меньше, причем в 2014 году даже опустилась до минимальных 15%.

Если рассматривать итоги 1 полугодия 2022 года, то доля LADA за этот период составила 20,8%. Но уже в июльские недели наблюдается ее резкий рост: в первую неделю – 27,9%, во вторую – 29%, в третью – 31,8%.